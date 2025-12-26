Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılı için belirlediği asgari ücrete ilişkin tebliğin detayları açıklandı. Buna göre günlük asgari ücret 1.101 lira olurken, asgari ücret desteği 2026 boyunca 1.270 lira olarak uygulanacak.

Komisyon Çalışmaları 23 Aralık’ta Tamamlandı

Tebliğde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi uyarınca asgari ücreti belirlemekle görevli **Asgari Ücret Tespit Komisyonu**nun, çalışmalarına 12 Aralık’ta başladığı ve 23 Aralık’a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Komisyon, iş sözleşmesiyle çalışan ve kanun kapsamına giren ya da girmeyen tüm işçiler için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla üç toplantı gerçekleştirdi.

2026 İçin Tek Asgari Ücret Uygulaması

Yapılan toplantılar sonucunda;

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin,

1 Ocak – 31 Aralık 2026 döneminde 1.101 lira olarak belirlenmesine

karar verildi.

Asgari Ücret Desteği 1.270 Lira Olacak

Tebliğde ayrıca, 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 1.270 lira olarak sürdürülmesi için; desteğin kapsamının, usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerildiği ifade edildi.

Karar Oy Birliğiyle Alındı

Açıklamada, işçi temsilcilerinin toplantılara katılmamasına rağmen, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar aldığı bilgisine yer verildi.

Belirlenen asgari ücret kararının, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlanacağı kaydedildi.