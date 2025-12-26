Türkiye Küresel İklim Diplomasisinin Merkezinde
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan COP (Taraflar Konferansı), 197 ülkenin temsilcilerini bir araya getiriyor. Zirvelerde;
-
Sera gazı azaltımı
-
İklim uyum politikaları
-
İklim finansmanı
-
Kayıp ve zarar mekanizmaları
-
Karbon piyasaları
gibi başlıklarda küresel ölçekte kritik kararlar alınıyor.
Türkiye, 2026 yılında COP31’e başkanlık ederek bu karar süreçlerinin merkezinde yer alacak.
COP31 Başkanlığı Murat Kurum’a Verildi
Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP31 Başkanlığı görevine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atandı.
Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."
COP Ev Sahipliği Ülkelere Ne Kazandırıyor?
COP’a ev sahipliği yapmak, ülkeler için yalnızca çevresel değil; diplomatik ve ekonomik kazanımlar da sağlıyor.
Bu süreçte:
-
Ülke, küresel iklim diplomasisinin merkezine yerleşiyor
-
On binlerce delege sayesinde turizm ve hizmet sektörlerinde ciddi hareketlilik yaşanıyor
-
Uluslararası iklim fonları ve finans kuruluşlarının ilgisi artıyor
-
Yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm projeleri hız kazanıyor
Ev sahibi şehirler, iki hafta boyunca dünyanın gündeminde yer alıyor.
Türkiye’de Yeşil Dönüşüme Güçlü İvme
COP31 süreciyle birlikte Türkiye’de;
-
Yenilenebilir enerji yatırımları
-
Sürdürülebilir şehircilik
-
İklim uyum projeleri
daha güçlü şekilde gündeme gelecek. Türkiye, temiz enerji ve iklim finansmanı alanında daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip olacak.
Bugüne Kadar COP’a Hangi Ülkeler Ev Sahipliği Yaptı?
COP toplantıları 1995’ten bu yana farklı kıtalarda düzenlendi. Öne çıkan bazı zirveler şöyle:
-
COP1: Almanya – Berlin
-
COP3: Japonya – Kyoto
-
COP15: Danimarka – Kopenhag
-
COP21: Fransa – Paris (Paris Anlaşması kabul edildi)
-
COP26: Birleşik Krallık – Glasgow
-
COP27: Mısır – Şarm el-Şeyh
-
COP28: Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai
-
COP29: Azerbaycan – Bakü (2024)
-
COP30: Brezilya – Belem (2025)
COP31 Türkiye’de Nerede Yapılacak?
Planlamaya göre:
-
COP31 Liderler Zirvesi: İstanbul
-
COP31 Ana Zirvesi: Antalya
Türkiye, böylece 196 ülkeyi iklim için aynı masada buluşturacak.