Türkiye Küresel İklim Diplomasisinin Merkezinde

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar organı olan COP (Taraflar Konferansı), 197 ülkenin temsilcilerini bir araya getiriyor. Zirvelerde;

Sera gazı azaltımı

İklim uyum politikaları

İklim finansmanı

Kayıp ve zarar mekanizmaları

Karbon piyasaları

gibi başlıklarda küresel ölçekte kritik kararlar alınıyor.

Türkiye, 2026 yılında COP31’e başkanlık ederek bu karar süreçlerinin merkezinde yer alacak.

COP31 Başkanlığı Murat Kurum’a Verildi

Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP31 Başkanlığı görevine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum atandı.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."

COP Ev Sahipliği Ülkelere Ne Kazandırıyor?

COP’a ev sahipliği yapmak, ülkeler için yalnızca çevresel değil; diplomatik ve ekonomik kazanımlar da sağlıyor.

Bu süreçte:

Ülke, küresel iklim diplomasisinin merkezine yerleşiyor

On binlerce delege sayesinde turizm ve hizmet sektörlerinde ciddi hareketlilik yaşanıyor

Uluslararası iklim fonları ve finans kuruluşlarının ilgisi artıyor

Yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm projeleri hız kazanıyor

Ev sahibi şehirler, iki hafta boyunca dünyanın gündeminde yer alıyor.

Türkiye’de Yeşil Dönüşüme Güçlü İvme

COP31 süreciyle birlikte Türkiye’de;

Yenilenebilir enerji yatırımları

Sürdürülebilir şehircilik

İklim uyum projeleri

daha güçlü şekilde gündeme gelecek. Türkiye, temiz enerji ve iklim finansmanı alanında daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip olacak.

Bugüne Kadar COP’a Hangi Ülkeler Ev Sahipliği Yaptı?

COP toplantıları 1995’ten bu yana farklı kıtalarda düzenlendi. Öne çıkan bazı zirveler şöyle:

COP1: Almanya – Berlin MSB’den Büyük Alım En Az 5 Bin Personel İstihdam Edilecek İçeriği Görüntüle

COP3: Japonya – Kyoto

COP15: Danimarka – Kopenhag

COP21: Fransa – Paris (Paris Anlaşması kabul edildi)

COP26: Birleşik Krallık – Glasgow

COP27: Mısır – Şarm el-Şeyh

COP28: Birleşik Arap Emirlikleri – Dubai

COP29: Azerbaycan – Bakü (2024)

COP30: Brezilya – Belem (2025)

COP31 Türkiye’de Nerede Yapılacak?

Planlamaya göre:

COP31 Liderler Zirvesi: İstanbul

COP31 Ana Zirvesi: Antalya

Türkiye, böylece 196 ülkeyi iklim için aynı masada buluşturacak.