İlişkileriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ikili, evlilik soruları karşısında yine temkinli konuştu. Gazetecilerin “Evlilik var mı?” sorusuna Alişan ve Engin, gülümseyerek “İnşallah, nasip kısmet” yanıtını verdi.

“Annem Telefonumda Seda Diye Kayıtlı”

Sohbet sırasında Seda Sayan’ın telefonlardaki kayıtlı ismi de gündeme geldi. Oğulcan Engin, bu soruya esprili bir yanıt vererek, “Annem çok sık numara değiştirdiği için telefonumda ‘Seda’ diye kayıtlı” dedi.

“Onun Hayatını Oynamak İsterim”

Daha önce Seda Sayan’ın, “Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın” sözleri de hatırlatıldı. Bu ifadeler karşısında tebessüm eden İlayda Alişan, “Çok isterim, keşke onun hayatını oynasam” demişti. Ancak oyuncu, bu tür biyografik filmlerin genellikle kayıplardan sonra çekildiğini hatırlatarak temkinli konuşmayı tercih etti.

Sinan Engin’den Net Mesaj

Evlilik iddialarının gündemde olduğu çifte, baba Sinan Engin’den de açıklama geldi. Engin, yaptığı değerlendirmede, “İnsanlar kendi kararlarını kendileri verir. Şu an için düğün planı yok. İlayda da bizim kızımız, çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her Şey Yolunda”

İlişkilerinin iyi gittiğini vurgulayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, evlilik konusunda aceleci davranmadıklarını belirterek, süreci zamana bıraktıklarını dile getirdi.