Dizide Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör’ün kadrodan ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim merak konusu olmuştu. Yapım ekibinin yürüttüğü görüşmeler sonuçlandı ve yeni Fatih netleşti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, bir süredir devam eden oyuncu arayışında sona gelindi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Fatih Ünal karakterini artık Emre Dinler canlandıracak. Yapım ekibi ile genç oyuncu arasında anlaşma sağlandığı ve Dinler’in dizi kadrosuna dahil olduğu öğrenildi.

Hikâyede kilit bir role sahip olan Fatih karakteri, dizinin gidişatını doğrudan etkileyen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle karakteri kimin canlandıracağı hem izleyiciler hem de sektör çevreleri tarafından yakından takip ediliyordu. Emre Dinler’in seçilmesiyle birlikte belirsizlik de sona ermiş oldu.

Son olarak “Zembilli” dizisinde başrol performansıyla izleyici karşısına çıkan Emre Dinler’in, Kızılcık Şerbeti’nde nasıl bir Fatih portresi çizeceği ve hikâyeye nasıl bir yön vereceği şimdiden merak uyandırıyor. Yeni bölümlerde karakterin dinamiğinin nasıl şekilleneceği, dizinin takipçileri tarafından ilgiyle bekleniyor.