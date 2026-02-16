Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Eda” karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster 2011 yılında hayatını kaybetmiş, ölüm nedeni astım ilaçlarını alkolle alması olarak açıklanmıştı. Şüpheli bulunan Defne Joy Foster'ın ölümü aradan geçen yıllara rağmen kamuoyunda zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

Son olarak Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümüne dair çarpıcı iddialarda bulunarak yeni isimleri gündeme getirdi.

"Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış"

"Kızımın vefatını haberlerde gördüm" diyen Hatice Foster, o güne dair bildiklerini şöyle anlattı:

"O gece kocasıyla Taksim'e gitmişler önce. Sonra iki kız arkadaşı, Defne'yi Fransız Sokağı'na çağırıyor. Eşi gelmiyor, Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış. Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Ben de de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı."

"FETÖ talimatıyla kızımı öldürtmüş olabilirler"

Hatice Foster, "Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler" şeklinde konuştu.

"Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı"

Hatice Foster sözlerine şöyle devam etti:

"Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi."

"Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı."