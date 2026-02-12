Sektör kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, Mengiroğlu hakkında yapılan suç duyurularının ardından ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldığı iddia edildi. Oyuncunun uzun süredir Türkiye’ye dönmediği, alacaklıların kendisine ulaşmakta güçlük çektiği ve iletişimini büyük ölçüde kestiği ileri sürülüyor.

“Planlı Kaçış” Tartışması

İddialara göre Mengiroğlu’nun bankalardan kredi kullandığı, kredi kartı limitlerini doldurduğu ve çoğunluğu dizi–film sektöründen olmak üzere birçok kişiden borç aldığı belirtiliyor. Yakın çevresinden bazı isimler, oyuncunun yurt dışına çıkışını “hayatını yeniden kurma” isteğiyle açıklarken, alacaklı taraf bu sürecin planlı bir kaçış olduğu görüşünde.

Bali Detayı

Oyuncunun yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye gittiği ve 2025 Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürülüyor. Eski telefon hattını kapattığı, sosyal çevresiyle bağlantısını sınırladığı iddialar arasında yer alıyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Konuya ilişkin resmi makamlarca şu ana kadar ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Alacaklıların avukatları ise Mengiroğlu’nun Türkiye’ye dönmesi halinde adli sürecin işletilebileceğini ifade ediyor. Kariyerinde çok sayıda projede yer alan oyuncunun sessizliğini koruması, iddiaları daha da tartışmalı hale getiriyor.