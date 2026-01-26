Küresel piyasalarda değerli metallerdeki yükseliş ivmesi 2026 yılına da güçlü şekilde taşındı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 5 bin 111 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gümüşün ons fiyatı da 110,12 dolarla tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Böylece hem altın hem de gümüş, yatırımcılarına kısa sürede dikkat çekici kazançlar sundu.

Altın Yıl Başından Bu Yana Yüzde 20’ye Yakın Getiri Sağladı

Yıla 4 bin 313 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatı, 31 Aralık 2025 – 26 Ocak 2026 döneminde yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazandı.

Bu yükselişte küresel jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında gevşemeye yönelik beklentilerde önemli bir değişim olmaması ve doların değer kaybı eğiliminin devam edebileceğine dair öngörüler etkili oldu.

Gümüşte Daha Sert Bir Yükseliş

Altına kıyasla gümüşteki yükselişin çok daha sert olduğu görülüyor. Yıla 71,08 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yüzde 55’i aşan artışla 110,12 dolara yükseldi.

Artan sanayi talebi, Çin kaynaklı alım iştahı ve arz endişeleri gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan başlıca faktörler arasında yer aldı.

Altın-Gümüş Rasyosu 2011’den Bu Yana En Düşük Seviyede

Bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren altın-gümüş rasyosu 46,5 seviyesine geriledi. Bu oran, Haziran 2011’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcıların Gözü Değerli Metallerde

Uzmanlar, küresel belirsizlikler devam ettiği sürece değerli metallerin yatırımcılar açısından cazibesini koruyabileceğini ifade ediyor. Ancak gümüşte yaşanan hızlı yükselişin ardından fiyat dalgalanmalarının artabileceği ve temkinli olunması gerektiği de vurgulanıyor.

Altın ve gümüşte yaşanan bu tarihi yükseliş, 2026 yılının ilk aylarında küresel piyasalarda güvenli liman arayışının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.