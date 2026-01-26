Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı gerekçesiyle yangın çıktı. Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı unutulmaz bir kare olarak hafızalarda yer aldı.
Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.
‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.