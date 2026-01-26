Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “Ev Sahibi Türkiye – Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ili kapsayan dev proje çerçevesinde 26–31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kura çekim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

TOKİ’nin açıkladığı programa göre kura çekimleri, belirlenen illerde etap etap yapılacak. Buna göre;

27 Ocak Salı günü Kilis ,

28 Ocak Çarşamba günü Sinop ,

29 Ocak Perşembe günü Niğde ,

30 Ocak Cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük ,

31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun, Nevşehir ve Bartın için kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Yüzyılın en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak değerlendirilen çalışma ile dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olması hedefleniyor. Kura çekimlerinin, TOKİ’nin resmi duyuracağı takvim ve usuller doğrultusunda şeffaf bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, hak sahiplerinin kura süreçlerini TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebileceğini hatırlatarak, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulundu.