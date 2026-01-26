Asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan trafik denetimlerine kadar şehrin huzuru için yürütülen çalışmalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, onlarca şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Asayiş ve Aranan Şahıslara Geçit Yok

Hafta boyunca yürütülen asayiş uygulamalarında toplam 27 bin 263 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar sırasında; 11 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 176 adet tabanca fişeği ve çok sayıda mühimmat, 6 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik 38 ayrı olaya müdahale etti. Bu operasyonlarda 39 şüpheli yakalanırken, 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 424 gram Bonzai, 154 adet sentetik ecza, 23,63 gram esrar ve çeşitli miktarlarda metamfetamin ile uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlara Darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 59,5 litre sahte alkol, 9 adet kaçak cep telefonu ve 24 adet ticari emtia ele geçirilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

Trafikte Sıkı Denetim: 2 Bin Araca Cezai İşlem

Trafik Tescil ve Denetleme şubesi ekipleri, şehrin güvenli ulaşımı için adeta teyakkuza geçti. Hafta boyunca 12 bin 388 araç ve 429 motosiklet kontrol edildi.

803 sürücüye alkol denetimi yapıldı.

147 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

29 araç abartı egzoz nedeniyle durduruldu.

Denetimler sonucunda toplam 2 bin 34 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 56 araç trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.