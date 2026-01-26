Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi Ayranpınarı Mezrası sınırlarında, Engizek Dağı bölgesinde bulunan yaylada rahatsızlanan bir vatandaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zamanında ve özverili çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaylada bulunan Vahide Tekin’in sağlık sorunları yaşadığının bildirilmesi üzerine durum yetkililere iletildi. İhbarın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen vakit kaybetmeden bölgeye yönlendirildi.

Engebeli ve ulaşımı güç olan yayla yolunda titizlikle ilerleyen ekipler, hastaya ulaşıp güvenli şekilde bulunduğu noktadan alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Vahide Tekin, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kırsal ve zor şartlardaki müdahale kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.