ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında adı sıkça gündeme gelen Sinan Sardoğan’ın cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Arife Gökçe’nin kayıp olayında baş şüphelilerden biri olarak kamuoyunun tanıdığı Sardoğan’ın tahliyesi, programda da doğrulandı.

Tahliyenin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Sardoğan’ın cezaevi sürecinde kilo aldığı ve dışarı çıktıktan sonra tıraş olduğu görüldü. Paylaşılan kısa video, kısa sürede çok sayıda yorum ve tepki aldı.

Müge Anlı da programda yaptığı açıklamada, Sinan Sardoğan’ın cezaevinden çıktığı bilgisini doğrulayarak kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi.

Tutuklanma Süreci

Sinan Sardoğan, Arife Gökçe dosyasından değil; canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler sonrası gündeme gelen, 2018 yılında İstanbul Avcılar’da küçük bir erkek çocuğuna yönelik “cinsel istismar” suçlaması kapsamında gözaltına alınmıştı. Söz konusu suçlama nedeniyle tutuklanan Sardoğan, bir süre cezaevinde kalmıştı.

Canlı yayındaki tavırları, agresif çıkışları ve yaşlı kadınlara yönelik taciz iddialarını anlatış biçimiyle dikkat çeken Sardoğan, programın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Tahliye sonrası ortaya çıkan görüntülerle birlikte Sardoğan yeniden kamuoyunun gündemine gelirken, sosyal medyada konuya ilişkin tartışmalar da hız kazandı.