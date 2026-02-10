Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demir yolu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken Kahramanmaraş’ı yakından ilgilendiren önemli bir projede yeni bir aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden başlayarak Kahramanmaraş’a uzanacak hızlı tren bağlantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, toplam 49 kilometre uzunluğunda planlanan Nurdağı–Kahramanmaraş Hızlı Tren Bağlantısının proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hattın Malatya–Narlı–Nurdağı Hızlı Tren Projesi ile entegre edileceğini ifade etti. Projenin tamamlanmasının ardından yatırım programına alınarak yapım sürecinin başlatılmasının hedeflendiği bildirildi.

Saatte 200 Kilometre Hıza Uygun Hat

Projenin yolcu ve yük taşımacılığına uygun şekilde planlandığını vurgulayan Uraloğlu, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlanan demir yolu sayesinde önemli bir kapasite artışı sağlanacağını kaydetti. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun bu hatla Kahramanmaraş’ın üretim gücünün daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Doğu Akdeniz Limanlarına Demir Yolu Bağlantısı

Hattın Nurdağı üzerinden Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı’na bağlanacağını belirten Uraloğlu, bu sayede Kahramanmaraş’ın Doğu Akdeniz limanları ve ana ticaret koridorlarıyla doğrudan entegre olacağını söyledi. Organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri gibi ürünlerin Mersin ve İskenderun limanlarına demir yoluyla taşınması hedefleniyor.

Sanayi, İhracat ve İstihdama Katkı

Proje kapsamında bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demir yolu ile İskenderun Limanı’na ulaştırılarak uluslararası pazarlara sevk edilmesi planlanıyor. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında önemli bir lojistik merkez haline gelmesi bekleniyor.

Bakan Uraloğlu, demir yolu altyapısının güçlenmesiyle birlikte sanayi, tarım ve lojistik sektörlerinin ivme kazanacağını, projenin uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.