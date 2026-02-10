Edinilen bilgilere göre, Narlı Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden H. H. S. (52), Pazarcık Narlı Mezarlığı’nda A. K. (39) isimli kadını araç içerisinde boğarak öldürdüğünü beyan ederek Gaziantep Adliyesi’ne gitti ve savcılığa teslim oldu.

Şahsın ifadesi üzerine yapılan incelemede, A. K.’nin kendisine ait otomobilde, mezarlık alanında iple boğulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan ilk tespitlerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden A K.’nin iki çocuk annesi olduğu, şüpheli ile gönül ilişkisi bulunduğu iddia edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şüpheli H. H. S., Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.