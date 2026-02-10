Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal, sahasında Harem Spor’u konuk ediyor. Ligdeki konumunu güçlendirmek isteyen iki ekip, kritik karşılaşmada parkede kozlarını paylaşacak.

Maç ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş İstiklal – Harem Spor karşılaşması, 15 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 16.30’da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, basketbolseverler tarafından şifresiz olarak TBF TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Basketbol 1. Ligi heyecanını ekran başında yaşamak isteyen sporseverler, mücadeleyi TBF TV’nin YouTube yayını üzerinden ücretsiz olarak takip edebilecek.