Bu kapsamda, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan öncülüğünde, Abdulhamithan Camii’nin altında yer alan 2 bin 500 metrekarelik alan gençlerin hizmetine kazandırıldı.

Abdulhamithan Diyanet Gençlik Merkezi, gençlerin zihinsel, sosyal, kültürel, akademik ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla modern ve donanımlı yapısıyla faaliyet gösteriyor. Merkezde; 3 derslik, müzik, sanal gerçeklik ve yapay zekâ, el sanatları, görsel sanatlar, mutfak ile akıl ve zekâ oyunları atölyeleri olmak üzere toplam 6 atölye bulunuyor.

Gençlerin fiziksel gelişimini destekleyen spor alanı, 185 kişilik kütüphane salonu ile 240 kişilik tiyatro ve konferans salonu da merkezin imkânları arasında yer alıyor. Ayrıca gençlerin sosyal etkileşimini artırmak amacıyla kafeterya hizmet veriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütülen merkez, ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir öğrenci kitlesine hitap ediyor. Online kayıt sistemi ve sosyal medya hesaplarıyla da gençlere daha aktif hizmet sunuluyor.

Merkezin müdürlüğünü Mesut Sancaktar yürütürken, Abdulhamithan Diyanet Gençlik Merkezi’nin Kahramanmaraşlı gençlerin maddi ve manevi gelişimine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.