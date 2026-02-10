Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında, anlamlı bir konferans gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen “Hür Yaşadım, Hür Yaşarım” temalı konferans, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Programda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik ile araştırmacı yazarlar Mehmet Işık ve Şevki Karabekiroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Alanında uzman isimler, Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele sürecindeki destansı direnişini farklı yönleriyle ele alarak katılımcılara tarihi bir yolculuk yaşattı. Konferansta; Kahramanmaraş halkının işgale karşı gösterdiği eşsiz direniş, bu mücadelenin tüm Anadolu’ya örnek teşkil etmesi, milli mücadele kahramanlarının fedakârlıkları, şehre ‘Kahraman’ ünvanının verilişi ve İstiklal Madalyası ile onurlandırılma süreci detaylarıyla anlatıldı.

Konuşmacılar, bağımsızlık ruhunun sadece geçmişte kalmış bir mücadele değil, bugün de yaşatılması gereken bir bilinç olduğuna vurgu yaptı. Konferans sonunda söz alan katılımcılar, şehrin tarihini yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kahramanmaraş’ın Direnişi Anadolu’daki Diğer Şehirlere İlham Oldu”

Doç. Dr. Mustafa Edip Çelik konuşmasında, Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele döneminde sergilediği direnişin sadece askeri bir karşı koyuş değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal bilinç ve inanç hareketi olduğunu vurguladı.

“Kahramanmaraş Halkı İşgale Topyekün Karşı Koymuştur”

Araştırmacı yazar Mehmet Işık, Kahramanmaraş’ın Millî Mücadele sürecini insan hikâyeleri üzerinden ele alarak dinleyicilere duygusal ve öğretici bir anlatım sundu. Cephede savaşan kahramanların yanı sıra, cephe gerisinde büyük fedakârlıklar üstlenen kadınların, çocukların ve yaşlıların mücadelesine dikkat çeken Işık, bu direnişin bir halk hareketi olduğunu ifade etti.

“Maraş’ın Mücadelesi ‘Kahraman’ Ünvanıyla Tescillendi”

Şevki Karabekiroğlu ise konuşmasında, Kahramanmaraş’a ‘Kahraman’ ünvanının verilme süreci ve İstiklal Madalyası ile onurlandırılmasının tarihi ve sembolik anlamını detaylarıyla anlattı.

Bu unvanın, sıradan bir isimlendirme olmadığını; şehir halkının gösterdiği eşsiz direnişin devlet ve millet nezdinde tescillenmesi anlamına geldiğini belirten Karabekiroğlu, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki özel yerini vurguladı.

Konuşmasında tarihi belgeler ve anlatılarla süreci aktaran Karabekiroğlu, gençlere bu büyük mirası doğru anlayarak gelecek nesillere aktarma sorumluluğu düştüğünü ifade etti.