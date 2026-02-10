HG Hospital ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, kadın sağlığının önemli başlıklarından biri olan meme kanseri ele alındı.

Etkinlikte konuşan dernek başkanı Sibel Akarca, Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şubesi adına katılım sağlayanlara teşekkür ederek bu tür bilinçlendirici çalışmaların önemine dikkat çekti.

Genel Cerrahi Uzmanı Bağbür Nacaroğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda; meme kanserinde tarama yöntemleri, korunma yolları ve erken teşhisin hayati rolü detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılar, düzenli kontrollerin ve farkındalığın yaşam kurtarıcı etkisi hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Program süresince misafirlerle yakından ilgilenen Nöroloji Uzmanı Elif Benli Gürsoy da etkinliğe katkı sundu. Kadınların toplumsal hayattaki gücünü sağlık bilinciyle birleştirmeyi amaçlayan bu tür projelerin artarak devam edeceği vurgulandı.

HG Hospital yetkilileri ise etkinliğe katılan tüm dernek üyelerine ve katkı sunan hekimlere teşekkür ederek, toplum sağlığına yönelik iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.