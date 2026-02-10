Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’da forma giyen Kemal Rüzgar, Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkik ve muayenelerde oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kulüpten edinilen bilgilere göre, herhangi bir ciddi bulguya rastlanmayan Kemal Rüzgar’ın kontrollerinin tamamlanmasının ardından günlük yaşamına ve sportif faaliyetlerine sorunsuz şekilde devam ettiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, kazanın ardından gerçekleştirilen antrenmana da katılarak teknik heyete ve takım arkadaşlarına rahat bir nefes aldırdı.

İstiklalspor cephesi, oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve antrenman programına planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi.