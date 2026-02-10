İlk kaza, Uzun Çarşı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ambulansa yol vermek isteyen bir sürücü iddiaya göre kırmızı ışıkta geçti. Işık ihlali yapan araca, seyir halindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İkinci kaza ise Onikişubat ilçesi Haydar Bey Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobil, önce orta refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle yağışlı havalarda ve trafik kurallarına uyma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.