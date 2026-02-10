Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde yaşanılan büyük yıkımın milletçe hafızalara kazınan derin bir acı olduğunu anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi ise Türkiye'nin geleceği için atılan adımların sevincini birlikte paylaştıklarını ifade etti.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da konutların yalnızca barınma alanları olarak değil, okulları, camileri, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla planlı ve yaşanabilir şehirler anlayışıyla hayata geçirdiklerini söyledi.