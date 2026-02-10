Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, bu ay binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Kampanya kapsamında yeni marka tasarımını temsil eden yüzde 100 elektrikli Citroen E-C3'te 250 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Citroen C4'ün benzinli motor seçeneği ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X'in MAX donanımlı 2025 model versiyonlarında 150 bin liraya, 12 ay ve 0 faizli kredi veya 30 bin lira nakit indirimi bulunuyor.

C3 Aircross ve e-C3 Aircross modelinde ise 300 bin liraya, 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Citroen Ami'de ise 270 bin lira için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı bulunuyor.

Hafif ticari modellerde avantajlı finansman seçenekleri

Citroen'in 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoruna sahip Berlingo Kombi modeli 600 bin lira için 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor. Citroen Berlingo Van'da ise 500 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi avantajından faydalanılıyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatler için tasarlanan Spacetourer, 600 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen Jumpy Van modeline ve Jumper 3.5T versiyonlarına 750 bin lira için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor.