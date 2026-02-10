Araç Kiralama Sektöründe Kapsamlı Düzenleme
Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı hazırladı. Taslak, sektör paydaşlarının ve kamuoyunun görüşüne açıldı.
Yeni düzenleme ile birlikte araç kiralama faaliyetlerinin daha şeffaf, denetlenebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
Yetki Belgesi Zorunlu Olacak
Taslağa göre ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yetki belgesi için;
-
Meslek odasına kayıtlı olma
-
Vergi mükellefi olma
-
İş yerinin konut olarak kullanılmaması
-
Kiralama sorumlusunun en az ilköğretim mezunu olması
-
Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Seviye 4 belgesine sahip olması
şartları aranacak.
Ayrıca tüm süreçlerin takip edileceği “Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak.
Kiralık Araçlara Kilometre ve Yaş Sınırı
Tüketici güvenliğini artırmak amacıyla kiralanacak araçlar için yeni kriterler getiriliyor:
-
5 yaşından büyük veya 100 bin kilometreyi aşmış araçlar kiraya verilemeyecek
-
İşletmeler en az 10 araçlık filoya sahip olacak
-
Büyükşehirlerde faaliyet gösteren firmalar, filolarında en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunduracak
Bu adımlarla hem çevre dostu ulaşım hem de yerli üretim desteklenecek.
Depozito ve Ücretsiz İptal Hakkı
Yeni taslak, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konulara da net çözümler getiriyor:
-
Depozito sınırı:
-
1–6 gün kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli
-
7–30 gün kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli
-
-
Araç tesliminden sonra 7 gün içinde depozito iadesi zorunlu
-
Teslim saatinden 24 saat öncesine kadar ücretsiz iptal hakkı
-
Olağan kullanım kaynaklı aşınmalar için ücret talep edilemeyecek
Bakımı Yapılmayan Araç Kiralanamayacak
Taslak kapsamında;
-
Periyodik bakımı yapılmamış araçlar kiraya verilemeyecek
-
Talep halinde kış lastiği ücretsiz sağlanacak
-
Kasko ve sigorta kiralama bedeline dahil olacak
-
Mahkeme kararı olmadan “değer kaybı” talep edilemeyecek
-
Bebek koltuğu, navigasyon ve HGS ücretsiz sunulacak
İlan Sitelerine de Sorumluluk Geliyor
İnternet üzerinden araç kiralama ilanı yayınlayan platformlar, ilan veren işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi olmayan firmaların ilan vermesi engellenecek.
Geçiş Süresi 1 Ocak 2027’ye Kadar
Mevcut işletmelerin yeni sisteme uyum sağlaması için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanınacak.