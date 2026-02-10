Araç Kiralama Sektöründe Kapsamlı Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı hazırladı. Taslak, sektör paydaşlarının ve kamuoyunun görüşüne açıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte araç kiralama faaliyetlerinin daha şeffaf, denetlenebilir ve kurumsal bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Yetki Belgesi Zorunlu Olacak

Taslağa göre ticari amaçla araç kiralayan tüm işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yetki belgesi için;

Vergi mükellefi olma

İş yerinin konut olarak kullanılmaması

Kiralama sorumlusunun en az ilköğretim mezunu olması

Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı Seviye 4 belgesine sahip olması

şartları aranacak.

Ayrıca tüm süreçlerin takip edileceği “Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak.

Kiralık Araçlara Kilometre ve Yaş Sınırı

Tüketici güvenliğini artırmak amacıyla kiralanacak araçlar için yeni kriterler getiriliyor:

5 yaşından büyük veya 100 bin kilometreyi aşmış araçlar kiraya verilemeyecek

İşletmeler en az 10 araçlık filoya sahip olacak

Büyükşehirlerde faaliyet gösteren firmalar, filolarında en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunduracak

Bu adımlarla hem çevre dostu ulaşım hem de yerli üretim desteklenecek.

Depozito ve Ücretsiz İptal Hakkı

Yeni taslak, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konulara da net çözümler getiriyor:

Depozito sınırı: 1–6 gün kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli 7–30 gün kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli

Araç tesliminden sonra 7 gün içinde depozito iadesi zorunlu

Teslim saatinden 24 saat öncesine kadar ücretsiz iptal hakkı

Olağan kullanım kaynaklı aşınmalar için ücret talep edilemeyecek

Bakımı Yapılmayan Araç Kiralanamayacak

Taslak kapsamında;

Periyodik bakımı yapılmamış araçlar kiraya verilemeyecek

Talep halinde kış lastiği ücretsiz sağlanacak

Kasko ve sigorta kiralama bedeline dahil olacak

Mahkeme kararı olmadan “değer kaybı” talep edilemeyecek

Bebek koltuğu, navigasyon ve HGS ücretsiz sunulacak

İlan Sitelerine de Sorumluluk Geliyor

İnternet üzerinden araç kiralama ilanı yayınlayan platformlar, ilan veren işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Yetki belgesi olmayan firmaların ilan vermesi engellenecek.

Geçiş Süresi 1 Ocak 2027’ye Kadar

Mevcut işletmelerin yeni sisteme uyum sağlaması için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanınacak.