|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İftar
|1
|19 Şubat
|05:50
|18:22
|2
|20 Şubat
|05:49
|18:23
|3
|21 Şubat
|05:47
|18:24
|4
|22 Şubat
|05:46
|18:25
|5
|23 Şubat
|05:45
|18:26
|6
|24 Şubat
|05:44
|18:27
|7
|25 Şubat
|05:42
|18:28
|8
|26 Şubat
|05:41
|18:29
|9
|27 Şubat
|05:40
|18:30
|10
|28 Şubat
|05:38
|18:31
|11
|1 Mart
|05:37
|18:32
|12
|2 Mart
|05:36
|18:33
|13
|3 Mart
|05:34
|18:34
|14
|4 Mart
|05:33
|18:35
|15
|5 Mart
|05:32
|18:36
|16
|6 Mart
|05:30
|18:37
|17
|7 Mart
|05:29
|18:38
|18
|8 Mart
|05:27
|18:39
|19
|9 Mart
|05:26
|18:40
|20
|10 Mart
|05:24
|18:41
|21
|11 Mart
|05:23
|18:42
|22
|12 Mart
|05:21
|18:43
|23
|13 Mart
|05:20
|18:44
|24
|14 Mart
|05:18
|18:45
|25
|15 Mart
|05:17
|18:46
|26
|16 Mart
|05:15
|18:47
|27
|17 Mart
|05:14
|18:48
|28
|18 Mart
|05:12
|18:49
|29
|19 Mart
|05:11
|18:49