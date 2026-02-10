Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan 3’ü, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu belasına karşı operasyonların hız kesmeden süreceğini vurguladı.