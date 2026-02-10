Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü tarihini günümüz şehircilik anlayışıyla buluşturacak önemli bir dönüşüm hamlesini daha hayata geçiriyor. Ulu Camii ile Kapalı Çarşı arasında yer alan Katiphan Sokağı’nda sokak sağlıklaştırması projesiyle bölge, özgün mimari kimliğine yeniden kavuşacak.

Tarihi Silüeti Bozan Yapılar Kaldırılıyor

Proje kapsamında, yıllar içerisinde tarihi dokuya sonradan eklenen ve bölgenin estetik bütünlüğünü bozan yapıların yıkım çalışmalarına başlandı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kamulaştırma süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince adada yer alan tarihi niteliği bulunmayan ve fiziksel olarak dayanıksız yapılar kontrollü şekilde ortadan kaldırılıyor.

Katiphan Sokağı Aslına Uygun Şekilde Yenilenecek

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek sokak sağlıklaştırması projesiyle Katiphan Sokağı, tarihi kimliğine uygun bir görünüme kavuşturulacak. Cephe düzenlemeleri, zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle bölge hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yeniden canlandırılacak.

Tarih ve Turizm İçin Yeni Bir Cazibe Merkezi

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ulu Camii – Katiphan Sokağı - Kapalı Çarşı hattı, yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha cazip bir destinasyon haline gelirken; esnafın ticari hareketliliğine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın tarihi merkezinde yürütülen bu kapsamlı sokak sağlıklaştırması projesi, şehrin geçmişine sahip çıkarken geleceğe daha güçlü ve estetik bir miras bırakma vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.