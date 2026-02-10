Bir restoranda düzenlenen programa Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, Lokantacılar Odası Başkanı Hacı Fidan ile çok sayıda fırıncı esnafı katıldı.

Program, Yasin Akdere tarafından yapılan yemek duasıyla başladı. Ardından söz alan Başkan Ahmet Kuybu, katılımcıları selamlayarak esnaf dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Adayı Davut Akdere ise Kahramanmaraş’ta fırıncı esnafının artık kararını verdiğini ifade etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akdere, esnafın sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

İstişare toplantısı, fırıncı esnafının görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.