Bir restoranda düzenlenen programa Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, Lokantacılar Odası Başkanı Hacı Fidan ile çok sayıda fırıncı esnafı katıldı.

Katiphan Sokağı’nda Tarihi Dönüşüm: Ulu Camii–Kapalı Çarşı Arasında Düzenleme
Katiphan Sokağı’nda Tarihi Dönüşüm: Ulu Camii–Kapalı Çarşı Arasında Düzenleme
İçeriği Görüntüle

Program, Yasin Akdere tarafından yapılan yemek duasıyla başladı. Ardından söz alan Başkan Ahmet Kuybu, katılımcıları selamlayarak esnaf dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Ekran Görüntüsü 2026 02 10 145340

Toplantıda konuşan Başkan Adayı Davut Akdere ise Kahramanmaraş’ta fırıncı esnafının artık kararını verdiğini ifade etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akdere, esnafın sorunlarını ortak akılla ele alacaklarını, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

İstişare toplantısı, fırıncı esnafının görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.