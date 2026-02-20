Namık Kemal Mahallesi’nde Yoğun Katılımlı Açılış

Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde yoğun katılımla yapıldı. Program, sadece bir açılış töreni olmakla kalmadı; aynı zamanda Ramazan ayının ilk iftar buluşmasına da ev sahipliği yaptı.

Başkan Akpınar: “Aile Yapısını Güçlendirecek Bir Merkez”

Açılışta konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anne ve Çocuk Bilgi Evi’nin ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Akpınar, merkezin özellikle annelerin ve çocukların sosyal, kültürel ve eğitimsel gelişimine katkı sunacağını belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

İlk İftar Aynı Sofrada Açıldı

Açılış programının ardından, Anne ve Çocuk Bilgi Evi önünde kurulan iftar sofrasında oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların bir araya geldiği iftar programında, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu hep birlikte yaşandı.

Aile Odaklı Sosyal Proje

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin sosyal projeleri arasında yer alan Fatma & Cengiz Akkaya Anne ve Çocuk Bilgi Evi’nin, ilçede aile yapısını güçlendiren, annelere ve çocuklara yönelik önemli bir merkez olması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, benzer sosyal projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.