Kahramanmaraş’ta bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı, anlamlı ve duygu yüklü bir buluşmaya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Büyük Aile Sofrası” iftar programı kapsamında, Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler aynı sofrada buluştu.

Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik, vefa ve dayanışma mesajları öne çıktı.

“Bu Sofralar Milletimizin Birlik Ruhunu Güçlendiriyor”

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Görgel, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarında, gönülleri aynı dua etrafında buluşturan bu anlamlı sofrada şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelmenin derin huzurunu yaşıyorum. Kurulan her iftar sofrası, milletimizin birlik ruhunu güçlendiren manevi bir köprü hükmündedir” ifadelerini kullandı.

Bu toprakların fedakârlık ve kahramanlıkla yoğrulduğunu belirten Görgel, “Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde özgürce nefes alabiliyorsak, bunda en büyük pay; canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimize ve bedenlerini siper ederek destan yazan kahraman gazilerimize aittir” dedi.

Başkan Görgel, aziz şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık ve huzur temennisinde bulundu.