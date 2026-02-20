Kahramanmaraş’ta bu yıl Ramazan ayının ilk iftarı, anlamlı ve duygu yüklü bir buluşmaya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Büyük Aile Sofrası” iftar programı kapsamında, Kahramanmaraş’ta şehit yakınları ve gaziler aynı sofrada buluştu.

Vali Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer, iftar programında şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile bir araya geldi.



Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Kahramanmaraş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Vali Ünlüer, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret iklimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada yalnızca bir iftar sofrasında değil; milletimizin en kıymetli değerleri olan vefa, birlik ve beraberlik duyguları etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizler, bu vatan için en ağır bedelleri ödemiş, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip kıymetli ailelersiniz. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim yanınızda olmaya devam edecektir.

Şehitlerimiz istiklalimizin teminatı, gazilerimiz ise vatan sevgisinin yaşayan nişaneleridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere, güçlü bir millet olmanın temeli güçlü bir toplumsal yapıya dayanmaktadır. Bu anlayışla, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Ramazanınız mübarek olsun.”