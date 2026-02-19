Fenerbahçe – Nottingham Forest Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Kadıköy’de yaşanacak.
Fenerbahçe – Nottingham Forest karşılaşması,
19 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak.

Mücadele, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın Hakemi Kim?

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Schärer düdük çalacak.
Schärer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.

Tur Atlama Senaryosu: Olası Rakipler

Bu eşleşmeyi geçen takım, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Midtjylland ya da İspanya’nın güçlü ekibi Real Betis ile karşılaşacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:
Ederson – Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür – İsmail, Kante, Guendouzi – Asensio, Talisca, Kerem

Nottingham Forest:
Ortega – Milenkovic, Morato, Murillo, Aina – Sangare, Anderson – Williams, Hutchinson, Hudson-Odoi – Jesus

Fenerbahçe’de Eksikler ve Kart Sınırı

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşma öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

  • Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez forma giyemeyecek.

  • Sakatlıktan yeni çıkan Archie Brown, riske edilmeyecek.

Ayrıca Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, sarı kart sınırında. Bu iki isim kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecek.

Takımların Avrupa Karnesi

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puanla 19. sırada yer aldı.

Nottingham Forest ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 14 puanla 13. sırada tur biletini aldı.

Hedef: Kadıköy’de Avantaj

Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik mücadelede skor avantajını eline geçirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa’da yoluna devam edebilmek için ilk maçta güçlü bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor.