Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 20. haftasında KCT 1461 Trabzon FK ile oynayacağı karşılaşmaya yeniden çıkıyor. Daha önce olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen mücadele için yeni tarih 18 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.

Maç Ne Zaman, Nerede?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda karşılaşma, Merkez-1 Spor Kompleksi’nde oynanacak. Müsabakanın başlama saati 13.00 olarak açıklandı.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Stadyumda yerini alamayacak futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti.

İstiklalspor – KCT 1461 Trabzon FK karşılaşması, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç Günü Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre maç günü Kahramanmaraş’ta sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

En düşük sıcaklık: 10°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Kahramanmaraş İstiklalspor İlk 11

Aydın Bağ, Serdar Cansu, Alpaslan Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Bülent Uzun, Kubilay Sönmez, Muhammet İmre, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Hüseyin Eray Karataş, Kemal Rüzgar

KCT 1461 Trabzon FK İlk 11

Metin Uçar, Emir Tintiç, Buğrahan Karslı, Yusuf Şahin Örnek, Metehan Yılmaz, Enes Karakuş, Sami Satılmış, Sedat Dursun, Süleyman Güneş, Naim Saruhan Dönmez, Muhammed Emin Sarıkaya

Kritik 90 Dakika

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Kahramanmaraş temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ertelenen maçın telafisi niteliğindeki bu mücadele, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek kritik karşılaşmalar arasında yer alıyor.