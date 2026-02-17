11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala gıda alışverişleri hız kazanırken, tatlı severleri sevindiren bir açıklama geldi. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca baklavaya zam yapılmayacağını duyurdu.

Ramazan ayının Perşembe günü başlayacağını hatırlatan Yıldırım, bu mübarek ayda baklava tüketiminin ciddi şekilde arttığını belirtti. Ramazan boyunca günlük ortalama 3 bin ton, Ramazan Bayramı’nda ise yaklaşık 5 bin ton baklava tüketileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Yıldırım, sektör olarak fiyat artışına gitmeyeceklerini vurguladı.

“Tüketicilerimiz Rahat Olsun”

Baklava sektörünün Ramazan ayını her yıl büyük bir heyecanla karşıladığını söyleyen Yıldırım,

“Ramazan ve Ramazan Bayramı boyunca kesinlikle zam yapmayacağız. Tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. Hatta temennimiz, bu zamsız dönemin daha da uzun sürmesi” ifadelerini kullandı.

“Baklava Sofraların Padişahıdır”

Baklavanın Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olduğunu dile getiren Yıldırım,

“Gün boyu aç kalan vatandaşlarımız iftar sonrası tatlıya daha çok yöneliyor. Baklava milli tatlımızdır. Sofraların padişahı, padişahların tatlısı olarak bilinir ve hem ülkemizde hem dünyada büyük ilgi görür” dedi.

Ramazan ayında en çok klasik baklavanın tercih edildiğini belirten Yıldırım, midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklavanın yanı sıra hafif ve sütlü bir tatlı olması nedeniyle güllaca da talebin arttığını söyledi.

Baklava Fiyatları Ne Kadar?

Baklava fiyatlarının kalite ve kullanılan malzemeye göre değiştiğini ifade eden Yıldırım,

“Baklava fiyatları 300 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı ve el işçiliğiyle yapılan baklavalar 1800–2000 lira bandında. Fiyatı belirleyen en önemli unsur kullanılan ham madde ve ustalıktır” diye konuştu.

Ucuz Baklavaya Dikkat Uyarısı

Tüketicilere uyarıda da bulunan Yıldırım, çok ucuz baklava konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak,

“Vatandaşlarımız bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalı. Çok düşük fiyatlı ürünlerde kalite ve sağlık riski olabilir” dedi.