Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 bin 803 sentetik hap, 708 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ile el telsizi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardandan adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.