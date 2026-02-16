Karşılaşmaya hızlı başlayan Haremspor, ilk dakikalarda yakaladığı 10-0’lık seri ile oyunun temposunu belirledi. Ancak taraftar desteğini arkasına alan Kipaş İstiklal Basketbol, savunmada sertliğini artırarak farkı kapattı ve ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Kahramanmaraş temsilcisi, hücumda ritmini buldu. Devrenin son bölümünde yakaladığı seriyle üstünlüğü ele geçiren İstiklal, soyunma odasına 46-39 önde gitti.

Üçüncü periyotta Haremspor’un baskısına rağmen oyunu bırakmayan Kipaş İstiklal Basketbol, hücumdaki üretkenliğini sürdürdü ve final çeyreğine 69-62’lik avantajla girdi.

Son periyotta heyecan zirve yaptı. Haremspor’un geri dönüş çabalarına rağmen maç son ana kadar başa baş gitti. Son saniyeleri nefes kesen karşılaşmada Kipaş İstiklal Basketbol, parkeden 84-83 galip ayrılarak tribünleri sevince boğdu.

Bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdüren Kipaş İstiklal Basketbol, Kahramanmaraşlı basketbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.