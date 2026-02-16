Alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta, adaylara hem akademik içerik hem de sınav stratejileri sunuldu. Program kapsamında Aker Kartal, Türkçe dersinde sınav odaklı anlatımıyla öne çıkarken; Volkan Önder, Matematikte pratik çözüm tekniklerini paylaştı. Celal Özyıldız ise Tarih oturumunda ezbere dayalı yaklaşımlardan uzak, kalıcı öğrenmeyi hedefleyen yöntemlere dikkat çekti.

Yoğun eğitim temposunun ardından öğrenciler için moral etkinliği de düzenlendi. Kampın sonunda sahne alan müzik grubunun verdiği konser, gençlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte öğrenciler, sınav stresini bir nebze olsun atma fırsatı buldu.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, benzer organizasyonların artarak süreceğini ifade etti.