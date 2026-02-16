Kahramanmaraş, zekâ ve stratejinin buluştuğu dev organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 13 farklı ilinden 112 sporcu, 5 ayrı kategoride şampiyonluk için hamle yaptı. Turnuva; profesyonel sporcuların yanı sıra her yaştan satranç tutkununu bir araya getirdi.

Organizasyonun en dikkat çeken yönlerinden biri, katılımcıların geniş yaş aralığı oldu. 7’den 70’e sporcuların yer aldığı turnuvada, açık kategoride yarışan 70 yaşındaki bir sporcunun ikinci olması, satrancın yaş tanımayan bir spor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarı, salondan büyük alkış aldı.

Yetkililer, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederken; özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü’nün katkılarının organizasyonun başarısında önemli rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki yıl 6’ncısı düzenlenecek turnuva için daha geniş katılım beklendiği ifade edilerek tüm sporcular şimdiden davet edildi.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi. Turnuva, hem anma ruhu hem de sportmenlik atmosferiyle katılımcıların hafızasında iz bıraktı.