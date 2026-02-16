Meteoroloji yetkilileri, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 17–18 Şubat 2026 Salı ve Çarşamba günleri ilçede kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında, bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilogram seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte toprağın suya doygun hale gelmesi nedeniyle ani sel, su baskını ve toprak kayması riskinin arttığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle dere yatakları, eğimli araziler ve riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması istenirken, gelişmelerin yakından takip edilmesi çağrısı yapıldı.