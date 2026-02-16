Dört yıl aranın ardından yeniden Trabzon’da bulunan Ünal, şehir müzesi ve esnaf ziyaretlerinin ardından hem şehir izlenimlerini hem de Türkiye gündemine ilişkin görüşlerini TAKA Gazetesi’ne değerlendirdi.

Trabzon ile Kahramanmaraş arasındaki kardeş şehir bağına dikkat çeken Ünal, iki şehir arasındaki gönül bağının güçlü olduğunu belirterek, Trabzon’u yabancı bir şehir gibi görmediklerini ifade etti. Trabzon’daki atmosferi olumlu bulduğunu söyleyen Ünal, şehirdeki birlik ve dinamizmin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Trabzon programı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 23 yıldır sahada siyaset yaptığını vurguladı. Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda teşkilatların her zaman vatandaşın yanında olduğunu, sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalara da değinen Ünal, küresel ölçekte bir belirsizlik sürecinden geçildiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçten en az etkilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Geçmişte çözülemeyen kronik sorunların AK Parti iktidarı döneminde çözüldüğünü savunan Ünal, “Türkiye’nin dünkü sorunlarını çözen irade, bugünkü sorunlarını da çözecektir” dedi.

Trabzon’daki ziyaretlerinde özellikle emeklilerin ekonomik taleplerinin gündeme geldiğini aktaran Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere ekonomi yönetiminin kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüğünü belirtti

Ünal, Trabzon temaslarını olumlu değerlendirdiğini belirterek, şehirde güçlü bir toplumsal dinamizm gördüğünü sözlerine ekledi.