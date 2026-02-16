Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Fikir Atölyesi Düşünce Derneği iş birliğiyle yürütülen organizasyonda öğrenciler, kürsüde söz alarak bilgi birikimlerini ve fikirlerini jüri karşısında sergiledi.

Final programlarında yapılan değerlendirme sonucunda; Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Topaloğlu ile Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, yabancı uyruklu Marya İsmail birinciliği elde etti. Dereceye giren öğrenciler, il finalinde yarışma hakkı kazandı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, projeyle gençlerin özgüven kazanmasını, kendilerini doğru ve etkili şekilde ifade edebilmelerini ve düşünce dünyalarının zenginleşmesini hedeflediklerini belirtti. Yıldız, gençlerin kürsüde gösterdiği performansın gelecek adına umut verici olduğunu vurguladı.

“Gençler Kürsüde” projesi, Kahramanmaraş’ta gençlerin söz sahibi olmasını teşvik eden örnek bir eğitim ve kültür faaliyeti olarak dikkat çekti.