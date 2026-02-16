Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler için vergi takviminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 17 Şubat’a kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ait beyannamelerin beyan ve ödeme süresinin 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

GİB’in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre düzenleme; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yer alan ve mücbir sebep hali sona eren, cirosu 2,5 milyon liranın altında bulunan mükellefleri kapsıyor.

Bu kapsamda, Ekim-Kasım-Aralık aylarını içeren 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bu beyannamelere bağlı ödemeler, 9 Mart’a kadar yapılabilecek.

Ayrıca süre uzatımının, beyanname verme tarihi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefler için de geçerli olacağı bildirildi. Düzenleme ile depremden etkilenen bölgelerdeki mükelleflerin yükünün bir nebze hafifletilmesi amaçlanıyor.