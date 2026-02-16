Kahramanmaraş İl Müftülüğü hizmet binasında gerçekleştirilen törende, il genelinde görev yapan ilçe müftüleri ve şube müdürleri hazır bulunarak bu anlamlı ana tanıklık etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda, din hizmetlerinin sürekliliği ve toplumsal birlik ruhunun güçlendirilmesi mesajları verildi.

Gerçekleştirilen törenle birlikte Kahramanmaraş İl Müftülüğü görevi Hasan Hüseyin Güller’e devredildi.

Yapılan duaların ardından gerçekleştirilen devir teslim merasiminde, katılımcılar yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle devraldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Kahramanmaraşlı hemşehrilerim,

Bugün; istiklal meşalesinin yandığı, “Yedi Güzel Adam”ın şehri; Sütçü İmam’ın, Rıdvan hocanın emaneti olan Kahramanmaraş’ımızda il müftülüğü vazifesine “Bismillah” diyerek başlamış bulunmaktayım. Tarihi şanla dolu olan ve son yıllarda büyük bir imtihandan geçen bu şehirde görev yapmak, şahsım için hem ağır bir mesuliyet hem de büyük bir manevî onurdur. Bizleri bu ulvî göreve layık gören Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ Hocamıza ve yüksek takdirleriyle onaylayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi’ye şükranlarımı arz ediyorum.

Göreve başlarken öncelikle, bu mukaddes bayrağı ilimizde bugüne kadar onurla taşıyan kıymetli müftülerimize, her türlü şartta, gece gündüz demeden sahada koşturan, din hizmetini en ücra köşelere kadar ulaştıran fedakâr mesai arkadaşlarıma ve tüm personelimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, aralarında din görevlilerimizin de bulunduğu binlerce kardeşimizin hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşımızın da yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Bu vesileyle depremde vefat eden ve her birinin şehâdet mertebesine ulaştığına inandığımız kardeşlerimizi rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Kendilerine Cenâb-ı Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve metanet niyaz ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük bir imtihandan geçen Kahramanmaraş’ımızın, deprem sonrasında sergilediği muazzam dayanışma ruhuyla ve devlet-millet işbirliğiyle hızlı bir toparlanma sürecine girmiş olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Valimizin himayelerinde; halkımızın temsilcisi Sayın Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla, kurum amirlerimizle ve şehrimizin sosyal dokusunu güçlendiren sivil toplum kuruluşlarımızla istişareye dayalı, ortak projeler üreten bir anlayışla iş birliği içinde olacağız. Vakur duruşuyla dünyaya örnek olan aziz Kahramanmaraş halkının desteğiyle, şehrimizi maddî olduğu kadar manevî açıdan da imar ve inşa etmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

Bu gayretimizi; toplumun her kesimini kucaklayan, ötekileştirmeyen, adalet ve merhameti önceleyen, insan onurunu merkeze alan ve gönüllere dokunan kuşatıcı bir hizmet anlayışıyla sürdüreceğiz. Devraldığımız bu mukaddes bayrağı, hizmet aşkıyla daha da ileriye taşımak için çıktığımız bu kutlu yolda, ilçelerimizde din hizmetlerini sevk ve idare eden ilçe müftülerimiz, kürsülerde ilmiyle gönülleri aydınlatan vaizlerimiz; camilerimizde mihrabı bekleyen din görevlilerimiz, Kur’an kurslarımızda geleceğimizi inşa eden öğreticilerimiz ve bu hizmetleri emekleriyle bereketlendiren daire personelimiz bizim en kıymetli yol arkadaşlarımızdır. Bu ağır emaneti onlarla omuz omuza, samimiyet ve meşveretle taşıyacağız. Onların gayreti bizim en büyük gücümüz olacaktır.

Bu süreçte şehrimizin sadece binalarını değil, gönül dünyasını da ihsan şuuruyla yeniden imar edeceğiz. Camilerimizi şenlendiren aziz cemaatimiz ve Kur’an kurslarımızda rahle başında oturan öğrencilerimiz, bizim aslî varlık sebebimizdir. Onlara hizmet etmek, Hakk’a hizmet etmektir. Her bir öğrencimizin kalbine dokunmak, her bir cemaatimizin derdiyle dertlenmek temel şiarımız; onların duaları ise bize güç veren en büyük manevî azığımız olacaktır.

Geleceğimizin teminatı ve en kıymetli hazinemiz olan Gençlerimize kulluğu, özgürlüklerini ellerinden alan bir yasaklar listesi olarak değil, onlara şahsiyet ve istikamet kazandıran bir pusula olarak anlatacağız. Gençlerimizin zihninde beliren soruları bir sorun değil; aksine sağlıklı bir kimlik inşasının doğal işaretleri olarak görüyoruz. Bu şuurla, modern çağa uyumlu ama milli ve manevî değerlerine bağlı yeni 'Güzel Adamlar' yetiştirmenin gayretinde olacağız.

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin ifadesiyle; tıpkı bir pergel gibi bir ayağımız Kur’an ve Sünnet merkezinde kök salmışken, diğer ayağımızla çağın bilgisini, teknolojisini ve evrensel değerlerini kuşatacağız. Kulluğu sadece camide ve seccadede değil; çarşıda, pazarda, dürüst ticarette, merhametli bir ahlakta ve dijital mecralarda sergilenen söz ve davranışlarımızda da yaşatacak; üstlendiğimiz bu kutlu görevin gerektirdiği sorumluluk anlayışıyla her bir ferdimize ulaşma gayreti içinde olacağız.

Kulluk, hiç düşmemek değil; düştüğünde nereye sığınacağını bilmek, yönünü kaybetmemektir. Bizler de bu bilinçle ve bu bilincin en canlı örneği olan Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle el ele vererek, Rabbimizin rızasını her şeyin üstünde tutarak yürüyeceğiz. Rabbim bizleri bu kahraman şehre mahcup eylemesin. Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğü bu günlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.” dedi.