Olay, Atatürk Caddesi Turabi Sokak üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Afşin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle taksi durağında ciddi maddi hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına vatandaşları yangın güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırdı.