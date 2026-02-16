Kaza, Sanayi Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki M.N., seyir halindeki bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde M.N.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle kavşak ve yaya geçitlerinde sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

