Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği projeleri sürdürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş koordinesinde düzenlenen deneme sınavları, 11 ilçede 20 farklı okul, kütüphane ve gençlik merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 4 bin öğrencinin katılım sağladığı sınavlarda, öğrenciler kritik deneyim kazandı.

Gerçek Sınav Atmosferi, Uygun Sorularla Birebir Prova

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz KPSS deneme sınavları, adaylara sınav öncesinde önemli bir prova imkânı sundu. ÖSYM standartlarına uygun olarak hazırlanan sorular, alanında uzman eğitimcilerin katkısıyla öğrencilerin karşılaşacağı gerçek sınav koşullarını birebir yansıttı.

Deneme sınavı sayesinde gençler hem süreyi doğru kullanma hem de sınav heyecanını kontrol etme konusunda kendilerini ölçme fırsatı buldu. Katılımcılar, sınav sonunda elde ettikleri sonuçlarla bilgi seviyelerini değerlendirerek güçlü yönlerini pekiştirme, eksik oldukları alanları ise geliştirme şansı yakaladı.