El işçiliğinin en zarif örneklerini barındıran Kahramanmaraş bakırı, ustaların örsünde şekillenerek adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Kentte bakır denildiğinde yalnızca bir zanaat değil, kalite ve sağlık da ön plana çıkıyor. Bakırcı ustaları, özellikle mutfakta kullanılan ürünlerde doğru malzeme ve işçiliğin büyük önem taşıdığını vurguluyor. İyi bir bakır ürünün, kalınlığı dengeli, iç yüzeyi kalaylı ve el işçiliğiyle üretilmiş olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Dayanıklılığı ve estetik görünümüyle mutfakların vazgeçilmezi olan Kahramanmaraş bakırı, aynı zamanda şehrin önemli tanıtım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bakır ürünler, geçmişten günümüze uzanan ustalık geleneğini yaşatıyor.

Geleneksel zanaatin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yapılan çalışmalar ise bakırcılık mesleğine olan ilgiyi canlı tutarken, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğine de güç katıyor.