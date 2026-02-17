İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, MASAK raporu doğrultusunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ile bazı yöneticilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Şüphelilerin, bahis yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini farklı spor kulüpleri ve ticari yapılar üzerinden akladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı gelirlerin kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanlar aracılığıyla banka hesapları üzerinden kulüp hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, Diyarbekirspor ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.