NBA All-Star 2026, Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Dome’da oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Yeni formatla düzenlenen organizasyonda USA Stars, finalde USA Stripes’ı 47-21 mağlup ederek turnuvayı zirvede tamamladı.

Turnuvada forma giyen milli yıldız Alperen Şengün, sınırlı süre almasına rağmen ortaya koyduğu enerjiyle dikkat çekti. İlk maçta yalnızca 3 dakika sahada kalan Alperen, bu sürede 4 ribaund ve 2 asist üreterek oyuna hızlı bir etki yaptı. Ribaundlardaki direnci ve topu çabuk oyuna sokması, kısa sürede fark yarattı.

Üçüncü karşılaşmada 6 dakika süre alan genç yıldız, 1 sayı, 1 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Skordan çok oyun kurulumuna katkı sağlayan Alperen, hücum organizasyonlarında pas dağıtan rolüyle öne çıktı. Turnuva genelinde 9 dakikada 5 ribaund ve 4 asist kaydeden milli oyuncu, verimli performans sergiledi.

Dünya Takımı’nın daralan rotasyonunda süre paylaşımı dengeli olurken, Alperen Şengün kısa dakikaları en iyi şekilde değerlendirdi. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen All-Star atmosferine bir kez daha çıkan milli basketbolcu, sahaya koyduğu mücadeleyle alkış aldı.

Karşılaşmaların ardından Houston Rockets’ın resmi X hesabı üzerinden taraftarlara seslenen Alperen Şengün, destekleri için teşekkür ederek “Houston’da görüşmek üzere” mesajı verdi.

Bu organizasyonla birlikte Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star maçında forma giyen ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Mehmet Okur’un 2007’de elde ettiği All-Star unvanının ardından, Türk basketbolunun bu onura ulaşan ikinci ismi olan Alperen, son katılımıyla adını bir kez daha tarihe yazdırdı.