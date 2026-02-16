Galatasaray Şampiyonlar Ligi Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı. Sezona ağır bir mağlubiyetle başlayan Galatasaray, özellikle iç sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

Öne çıkan maçlar:

Liverpool: 1-0

Bodo/Glimt: 3-1

Ajax: 3-0

Atletico Madrid: 1-1

Bu sonuçlarla Galatasaray, play-off turunda Juventus ile eşleşti.

Juventus Lig Aşamasını Nasıl Tamamladı?

İtalya temsilcisi Juventus, lig aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 13. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, özellikle son haftalarda istikrarsız sonuçlar aldı.

Kenan Yıldız Detayı

Juventus kadrosunda A Milli Takım’ın yıldız ismi Kenan Yıldız da yer alıyor. Bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta 9 gol atan genç futbolcu, RAMS Park’ta Türk taraftarların da ilgi odağında olacak.

Galatasaray’da Eksikler ve Kart Sınırı

Galatasaray’da maç öncesi 4 eksik bulunuyor:

Mario Lemina (sarı kart cezası)

Arda Ünyay

Renato Nhaga

Can Armando Güner

Ayrıca Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez, sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

Juventus’ta Eksik Oyuncular

Juventus’ta sakatlıkları bulunan:

Dusan Vlahovic

Arkadiusz Milik

Emil Holm

maçta forma giyemeyecek. Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Galatasaray – Juventus Maçı Yayın Bilgileri

Saat: 20.45

Stadyum: RAMS Park

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

Yayıncı: TRT 1 (Canlı)

Galatasaray İç Sahada Çok Güçlü

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini en büyük avantaj olarak görüyor.

Osimhen Sahneye Çıkıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi Victor Osimhen. Nijeryalı yıldız, attığı 6 golle, kulüp efsanesi Burak Yılmaz’ın rekoruna yaklaşmış durumda.

Okan Buruk’un İtalya Tecrübesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde Inter forması giymiş ve İtalyan futbolunu yakından tanıyor. Bu deneyim, Juventus karşısında önemli bir avantaj olarak görülüyor.