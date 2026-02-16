Galatasaray Şampiyonlar Ligi Performansı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı. Sezona ağır bir mağlubiyetle başlayan Galatasaray, özellikle iç sahadaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

Öne çıkan maçlar:

  • Liverpool: 1-0

  • Bodo/Glimt: 3-1

  • Ajax: 3-0

  • Atletico Madrid: 1-1

Bu sonuçlarla Galatasaray, play-off turunda Juventus ile eşleşti.

Thumbs B C Ba9641012B457Cfdf95B0Cca3C117F15

Juventus Lig Aşamasını Nasıl Tamamladı?

İtalya temsilcisi Juventus, lig aşamasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puanla 13. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, özellikle son haftalarda istikrarsız sonuçlar aldı.

650X344 1764059409158

Kenan Yıldız Detayı

Juventus kadrosunda A Milli Takım’ın yıldız ismi Kenan Yıldız da yer alıyor. Bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta 9 gol atan genç futbolcu, RAMS Park’ta Türk taraftarların da ilgi odağında olacak.

Juventus

Galatasaray’da Eksikler ve Kart Sınırı

Galatasaray’da maç öncesi 4 eksik bulunuyor:

  • Mario Lemina (sarı kart cezası)

  • Arda Ünyay

  • Renato Nhaga

  • Can Armando Güner

Ayrıca Ismail Jakobs ve Davinson Sanchez, sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

5Fd2Fdfa7A2D466Bb8E825E17B0B11F2

Juventus’ta Eksik Oyuncular

Juventus’ta sakatlıkları bulunan:

  • Dusan Vlahovic

  • Arkadiusz Milik

  • Emil Holm

maçta forma giyemeyecek. Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Hbcpljnbqaejgfc

Galatasaray – Juventus Maçı Yayın Bilgileri

6990E8D9F86A198028B2F0E4

Galatasaray İç Sahada Çok Güçlü

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini en büyük avantaj olarak görüyor.

Mauro Icardi 5 567324

Osimhen Sahneye Çıkıyor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi Victor Osimhen. Nijeryalı yıldız, attığı 6 golle, kulüp efsanesi Burak Yılmaz’ın rekoruna yaklaşmış durumda.

Gs Sampiyonlar Ligi 1 Xohc

Okan Buruk’un İtalya Tecrübesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde Inter forması giymiş ve İtalyan futbolunu yakından tanıyor. Bu deneyim, Juventus karşısında önemli bir avantaj olarak görülüyor.