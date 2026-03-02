Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 25. Sokak’ta bulunan bir evde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre H.O.D. isimli şahıs, daha önceden husumetli olduğu kişilerle görüşmek üzere adrese gitti. Evde başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahla ateş açan şüpheli, evde bulunan M.E.A. (17), H.D. (17) ve M.A.’yı (26) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.